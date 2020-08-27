27.08.2020 (22:54)

Северный флот провёл учение по обороне крупного промышленного объекта в Арктике

На севере Красноярского края под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева состоялось межвидовое тактическое учение войск (сил) Северного флота, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и частей Западного и Центрального военного округов.

За ходом учения наблюдали заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией, танков, вертолётов армейской авиации и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия.

В ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия и совместного выполнения задач в условиях Крайнего Севера подразделениями бригады морской пехоты Северного флота и приданными подразделениями ВДВ при поддержке авиации и артиллерии, высадкой воздушного десанта с вертолётов штурмовым способом. К учению также были привлечены другие формирования силовых структур Красноярского края.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, «на различных этапах удалось достичь высокого уровня взаимодействия участников при совместном выполнении поставленных задач, что и было одной из главных целей межвидового учения».

Подобные мероприятия на Таймыре проходят уже в четвертый раз. Ранее они проводились в 2015, 2017 и 2019 годах.

Всего в учении было задействовано более 700 человек личного состава и более 100 единиц военной техники и вооружения, в том числе бомбардировщики Су-24 Северного флота, армейские вертолёты Ка-52 Западного военного округа, Ми-8 – Центрального военного округа, танки Т-80БВМ и другая штатная техника морской пехоты Северного флота.

Справочно:

По легенде учения, в район расположения важного промышленного объекта проникли несколько диверсионных групп. Они были обнаружены расчётом беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Доклад об обнаружении незаконных вооруженных формирований поступил в штаб группировки.

Получив сигнал об угрозе нападения на важный промышленный объект, командованием было принято решение о нанесении авиационного и артиллерийского ударов по крупным скоплениям противника армейской авиацией и разведывательно-огневым комплексом.

Авиационный удар был нанесен бомбардировщиками Су-24 Северного флота и армейскими вертолётами огневой поддержки Ка-52 Западного военного округа и Ми-8 Центрального военного округа.

Затем на рубеж открытия огня выдвинулись батареи РСЗО «Град» и самоходные гаубицы «Гвоздика, другая техника морской пехоты. Разведывательно-огневой комплекс по данным от беспилотного летательного аппарата нанес огневое поражение силам незаконных вооруженных формирований.

В тыл к условному противнику были переброшены группы ВДВ.

Затем в район ведения боевых действий выдвинулись подразделения морской пехоты Северного флота и Воздушно-десантных войск на своей штатной технике: бронетранспортерах БТР-82А, танках Т-80 БВМ, самоходных артустановках САУ 2С1 «Гвоздика», двухзвенных тягачах ДТ -10П «Витязь» и «Алеут», армейских квадроциклах АМ-1 и боевых машинах десанта БМД-2. Их задачей стало окружение и подавление сопротивления незаконных вооруженных формирований.

На завершающем этапе учения были проведены боевые стрельбы подразделений морской пехоты и ВДВ из автоматов, гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.

В ходе учения также отрабатывались эпизоды по эвакуации раненых с поля боя с помощью корабельного поисково-спасательного вертолёта Ка-27, а также по эвакуации поврежденной бронетехники.

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