27.08.2020 (22:49)

Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к сдаче контрольных занятий по основным предметам боевой подготовки

Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к сдаче контрольных занятий по основным предметам боевой подготовки.

Всего около 600 военнослужащих привлекут к сдаче контрольных занятий, в ходе которых оценят уровень их боевой подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.

Данные контрольные занятия являются проверкой профессиональных навыков военнослужащих ОГРВ ПРРМ и завершают этап слаживания рот в летнем периоде обучения 2020 учебного года.

Личному составу ОГРВ ПРРМ предстоит сдача нормативов по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, вождению боевых машин и другим. Особое внимание при сдаче контрольных занятий уделят вновь прибывшим военнослужащим на контрактной основе.

Контрольные занятия в ОГРВ ПРРМ проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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