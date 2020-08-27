27.08.2020 (22:45)

Ведение манёвренной обороны отработали военнослужащие ЗВО на учении в Ленинградской области

Сегодня на полигоне Лужский в Ленинградской области в ходе двустороннего командно-штабного учения с подразделениями Балтийского флота и общевойсковой армии военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) отработали ведение манёвренной обороны.

Подразделения общевойсковой армии отразили наступление превосходящих сил условного противника, осуществляя смену обороняемых рубежей и организованный отход. Экипажи танков Т-72-Б3, бронетранспортёров БТР-82А и легкобронированных тягачей применили весь комплекс вооружения бронетехники для поражения вскрытых целей.

Подразделения противовоздушной обороны прикрыли позиции войск, сорвав нанесение массированного авиационного ракетного удара. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили выдвигавшиеся колонны бронетехники и выполнили противоогневые манёвры. Военные инженеры отработали подготовку минных полей, ложных позиций, инженерное оборудование опорных пунктов. Спецназ уничтожил высадившийся в тылу тактический воздушный десант. Подвижные группы радиоэлектронной борьбы принудительно посадили одиночные беспилотные летательные аппараты, а также коптеры самолётного и вертолётного типов, действовавших в составе групп.

В ходе учения широко применялись нестандартные тактические приёмы, такие как танковые и вертолётные засады, мобильные противотанковые резервы, ложные узлы обороны и т.д.

В крупномасштабном учении на западе России, проходящем под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева, задействовано более 6 тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц техники.

Практические действия органов военного управления и войск (сил) также проходят на полигонах «Правдинский» (Калининградская обл.), на морских полигонах в акватории Балтийского моря и островах Финского залива.

На всех этапах учения будут предприниматься исчерпывающие противоэпидемиологические меры.

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