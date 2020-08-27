27.08.2020 (22:38)

Военнослужащие ЗВО в рамках учения провели противодесантную оборону острова Гогланд в Финском заливе

В акватории Финского залива военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в рамках учения провели противодесантную оборону острова Гогланд (Ленинградская обл.).

Имитировавшие условного противника морские пехотинцы высадились с быстроходных катеров, осуществив захват побережья. Им противостояли мотострелковые подразделения, которые отбили нападение, выполнив уникальный манёвр — вертикальный аэромобильный охват на вертолетах Ми-8.

Тактический эпизод в Финском заливе проходил в рамках стартовавшего на западе России двустороннего командно-штабного учения с Балтийским флотом и общевойсковой армией, в котором задействовано более 6 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. единиц техники.

Учение проводится под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева. Практические действия органов военного управления и войск (сил) также проходят на полигонах Правдинский (Калининградская обл.) и Лужский (Ленинградская обл.), а также на морских полигонах в акватории Балтийского моря.

На всех этапах учения будут предприниматься исчерпывающие противоэпидемиологические меры.

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