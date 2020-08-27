27.08.2020 (22:19)

В Калининградской области прошло масштабное учение с группировкой войск армейского корпуса БФ

В рамках планового двухстороннего учения Балтийского флота и 6-й общевойсковой армии Западного военного округа на полигоне Правдинский в Калининградской области прошло масштабное учение с группировкой войск армейского корпуса БФ.

К маневрам были привлечены свыше 2 тысяч военнослужащих танковых, мотострелковых, артиллерийских подразделений, а также группы усиления из числа инженерных подразделений войск, РХБ защиты, морской авиации и подразделений радиоэлектронной борьбы.

По замыслу учения, мотострелковые и танковые подразделения, в сопровождении авиационных групп, после развертывания в боевые порядки, атаковали передний край обороны «противника», а затем вытеснили его на невыгодные, для дальнейших действий, позиции.

В ходе проведения учения активно применялись беспилотные летательные аппараты. Расчеты комплексов беспилотной авиации выполнили корректировку огня артиллерии, поиск командных пунктов и узлов связи, доразведку района дислокации резервов условного противника.

Большое внимание на этапе боевой стрельбы было уделено тактическим приемам с привлечением танковых подразделений. «Танковой каруселью», этим необычным приемом, примененном на этом этапе учения были оперативно и с высокой точностью уничтожены огневые точки условного противника.

Артиллерийская группировка войск, огнем ствольной и реактивной артиллерии, в том числе дальнобойных систем залпового огня «Ураган» уничтожила крупные резервы условного противника. В общей сложности, в рамках учения мотострелки во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями поразили более 400 мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника.

В масштабном учении приняли участие свыше 2 тысяч военнослужащих, порядка 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 16 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота.

После окончания учения на специально оборудованной площадке полигона Правдинский командир армейского корпуса генерал-майор Андрей Рузинский провел парад боевой техники и войск, задействованных в крупномасштабных маневрах.

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