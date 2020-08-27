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27.08.2020 (22:17)

В Калиниградской области морские пехотинцы Балтийского флота обезвредили 31 боеприпас времён Великой Отечественной войны

Группа разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредила 31 боеприпас времен Великой Отечественной войны на территории Калининградской области.

В лесном массиве, в районе поселка Павлово Балтийского городского округа, специалисты соединения морской пехоты обезвредили 31 взрывоопасный предмет, среди них: 75 мм артиллерийские снаряды - 27 ед., 88 мм артиллерийский снаряд - 01 ед., фаустпатрон, граната РГД-42 и взрыватель к артиллерийскому снаряду по 01 ед. Обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон Балтийского флота для дальнейшего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 2000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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