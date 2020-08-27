27.08.2020 (19:10)
Российские танкисты завершили выступление в индивидуальном зачёте конкурса «Танковый биатлон»
Сегодня на полигоне Алабино Западного военного округа состоялся заезд этапа «Индивидуальная гонка» на конкурсе «Танковый биатлон» АрМИ-2020, в котором выступил третий экипаж российской команды. Командир танка лейтенант Марсель Хафизов, наводчик-оператор сержант Геннадий Щалдаев и механик-водитель младший сержант Халель Мулдагалиев финишировали в заезде первыми с результатом 19 минут 37 секунд.
Также свое выступление в индивидуальном зачёте завершили команды Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
В оставшиеся три дня, отведённые регламентом соревнований под индивидуальную гонку, на полигоне Алабино пройдут по два заезда танковых экипажей первого и второго дивизиона.
30 августа, по окончании выступления военнослужащих Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Катара, Китая, Конго, Лаоса, Мьямны, Сербии, Таджикистана и Южной Осетии, судейской коллегией будут определены победители этапа «Индивидуальная гонка».