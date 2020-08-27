27.08.2020 (21:44)

На Международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня» российские минометчики стали лучшими в индивидуальной гонке

На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области завершился первый этап международного конкурса АрМИ-2020 «Мастера артиллерийского огня» – «Индивидуальная гонка».

Минометный расчет российской команды поразил все цели и преодолел все препятствия без штрафных баллов, показав лучший результат гонок 9 минут 23 секунды.

На соревнованиях участники из Армении, Белоруссии, Вьетнама, России Таджикистана и Узбекистана в дневное и ночное время суток на минометных комплексах 2С12А на базе автомобиля «Урал-4320», 2С12Б на базе тактического автомобиля МЗКТ-500200 (Беларусь) преодолели трассу, оборудованную косогором, холмом, бродом, ограниченным проходом обозначенным поворотами, колейным мостом и проходом в минно-взрывном заграждении. Также военнослужащие поражали цели из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74, на дальностях от 250 до 2 тыс. метров.

По итогам первого этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня» российская команда стала лучшей. На втором месте – команда Белоруссии, на третьем – Таджикистана.

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