27.08.2020 (20:55)

Более 5 тыс. зрителей ожидают увидеть закрытие международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

Свыше 5 тыс. зрителей ожидают увидеть закрытие конкурса Армейских международных игр–2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежском гарнизоне Западного военного округа.

Гостям и жителям региона представят интерактивное шоу со светографическим представлением команд стран-участниц шестого международного конкурса военных водителей и специалистов авторемонтных мастерских, реконструкцию боя 29 августа 1941 года с участием более 100 военных реконструкторов из более чем 10 военно-исторических клубов. Планируется участие байкер-клуба «Ночные волки», а также для зрителей конкурса будет представлено выступление женской команды Учебного центра Минобороны России на трассе общей протяженностью свыше 8 км.

Гостей и жителей области встретят полюбившийся новый талисман конкурса «Автошка» и сводный оркестр 147-й автомобильной базы и учебного центра Министерства обороны Российской Федерации с получасовым кавер-выступлением известных музыкальных композиций.

Также рота Почетного караула Преображенского полка Западного военного округа проведет церемонии закрытия соревнований, награждения победителей в более чем 10 номинациях, а также вручения ценных призов и подарков.

Состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

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