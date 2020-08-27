27.08.2020 (20:38)

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов открыл международный конкурс «Глубина-2020»

Сегодня в Севастополе командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Игорь Осипов принял участие в торжественной церемонии открытия международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина», который проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Церемония открытия конкурса прошла на водолазном полигоне филиала учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота.

В соревнованиях помимо команды ВМФ и ЧФ, принимают участие команды Военно-морских сил Республик Гвинея и Мозамбик.

Участникам конкурса предстоит состязаться в спасении утопающего и оказании первой медицинской помощи, поиску и подъёму затонувшего объекта, поддержании жизнедеятельности аварийной подводной лодки, подводной сварке и резке. Водолазы будут выполнять задачи в условиях замкнутого пространства, преодолевать водную полосу препятствий, а также состязаться в «Акватлоне» – борьбе в ластах.

В первый день соревнований команды состязались в спасении на воде и оказании первой медицинской помощи утопающему. Первое место в этой дисциплине завоевала команда ВМФ России, второе место поделили между собой команды Военно-морских сил Республик Гвинея и Мозамбик.

Международные соревнования «Глубина-2020» пройдут с 27 августа по 3 сентября на полигоне филиала учебного центра, а также в бассейне филиала ФАУ МО РФ ЦСКА в г. Севастополе.

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