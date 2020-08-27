27.08.2020 (20:24)

Участники АрМИ-2020 выполнили экстремальное вождение бронеавтомобилей «Тайфун» на горном полигоне в Узбекистане

Военнослужащие из России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана и Вьетнама выполнили экстремальное вождение бронеавтомобилей «Тайфун» на специально оборудованной трассе горного полигона Фориш в Республике Узбекистан.

Участники конкурса «Лучший водитель», которой проходит в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинской эстафета», преодолевали на бронеавтомобилях российского производства противотанковый ров, колейный мост, косогор и водоем шириной более восьми метров. Для создания условий, приближенных к боевым, на маршруте длиной 1,2 тыс. метров были замаскированы имитационные мины, которые дистанционно приводились в действие. Для обозначения огня условного противника применялись светосигнальные ловушки.

Результаты скоростного вождения будут объявлены после заседания судейской комиссии, которая тщательно проанализирует технику вождения и ошибки конкурсантов при прохождении препятствий. Результаты конкурса «Лучший водитель» учитываются только среди водителей и не суммируются с результатами команды.

Справочно:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» — комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств-участников Армейских международных игр.

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