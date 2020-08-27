27.08.2020 (20:16)

Кинолог из Республики Беларусь поставил рекорд прохождения 300-метровой полосы препятствий на конкурсе «Верный друг»

При проведении второго упражнения кинологической конкурса «Верный друг» зафиксирован новый рекорд прохождения дистанции.

Военнослужащий из Республики Беларусь капитан Николай Ковальчук с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Ден преодолел 300-метровую полосу препятствий за 1 минуту 15 секунд. Кинолог со своей служебной собакой превзошел результат прошлого года который принадлежал россиянину - сержанту Алексею Курилову и составлял 1 минуту 24 секунды.

Вторым к финишу со служебной собакой породы бельгийская овчарка по кличке Драго пришел младший сержант Угугбек Нуриллаев.

Замкнул тройку лидеров младший сержант Содик Дильмуродов с бельгийской овчаркой по кличке Клиф.

Среди женщин кинологов первое место заняла представитель российской женской сборной ефрейтор Диана Зеленова с немецкой овчаркой Джеф.

По результатам двух упражнений конкурса по сумме рейтинговых баллов первое место занимает команда из Узбекистана. Второе место делят между собой команды России и Белоруссии. Третье место у команды Алжира.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» проходит в период с 23 по 31 августа 2020 года. В составе восьми команд из шести стран свое мастерство демонстрируют более 30 кинологических расчетов из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль.

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