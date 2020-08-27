27.08.2020 (19:55)

Участники международного конкурса «Безопасная среда» выполнили самое короткое упражнение на этапе практической стрельбы

На полигоне Песочное в Ярославской области участники международного конкурса среди экипажей химической разведки «Безопасная среда-2020» прошли первый огневой рубеж на этапе «Огневая подготовка».

При выполнении самого короткого задания стрелок находится в десантном отсеке разведывательной машины РХМ-4, которая попала в засаду. Всего 12 патронов выдаётся каждому участнику, чтобы поразить двумя выстрелами шесть потенциально опасных целей, дистанция которых не превышает 100 метров. По стартовому сигналу конкурсант покидает машину и самостоятельно заряжает оружие, поражая все мишени по мере видимости. При этом он не должен выйти за пределы сектора, ограниченного штрафными линиями.

Это упражнение требует от стрелка навыков скоростного заряжания оружия, быстрых перемещений, правильного решения огневой задачи.

Этап практической стрельбы проводится на участке войскового стрельбища Военной академии РХБ защиты, оборудованном тремя направлениями для выполнения конкурсных упражнений в соответствии с правилами военно-прикладного вида спорта «Армейская тактическая стрельба».

Данные состязания направлены на оценку навыков военнослужащих по быстрому поиску целей, выбору выгодной позиции для их поражения, перемещению на поле боя и скоростному поражению целей из стрелкового оружия, в том числе в средствах защиты органов дыхания (противогазе).

К судейству данного этапа конкурса привлекаются как судьи-представители команд-участниц, так и судьи Федерация практической стрельбы России».

Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд, представляющие вооруженные силы Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик.

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