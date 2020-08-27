27.08.2020 (19:48)

Участники конкурса «Авиадартс-2020» провели три поисково-спасательные операции

В рамках международного конкурса «Авиадартс-2020» проведен новый элемент соревнований — поисково-спасательные работы. По условиям данного элемента экипажам поступала команда о терпящих бедствие и нуждающихся в эвакуации. Район поиска составлял порядка 30 километров.

Действовали экипажи парами, ведомому предстояло обнаружить в заданном районе радиосигнал и максимально точно передать координаты сигнала.

Ведущему экипажу предстояло визуально обнаружить точку поиска на местности, обозначенную условным знаком. Далее в режиме висения при помощи лебедки выполнить спуск манекена на точность в квадрат 2 на 2 метра и далее поднять его на борт обозначив эвакуацию.

«В данном конкурсном элементе оценивались сразу несколько показателей. Во-первых, время работы в зоне поиска. Экипажам отводилось всего 14 минут на всю работу. Причем вход в зону поиска и выход из нее проводился через строго отведенные воздушные коридоры. Это также контролировали судьи. Далее — правильность определения символа, который был выложен на земле, обозначая точку работы. После мы оценивали время и точность самой поисково-спасательной работы с лебедкой», — рассказал судья конкурса подполковник Владимир Дмитришин.

В данном этапе соревновались экипажи трех пар транспортно-боевых вертолетов Ми-8 от Российской Федерации и Республики Беларусь.

«Предварительно каждый из экипажей выполнил поставленную задачу, каждый обнаружил именно свою точку работы, которая была определена жребием перед соревнованиями. Каждый уложился по времени работы. Кто-то быстрее, кто-то немного медленнее. Но все справились. Далее мы проверим данные средств объективного контроля, оценим, как экипажи выдерживали необходимые по мерам безопасности параметры полета, высоты, и тогда уже определим количество баллов, заработанных экипажами по итогу сегодняшнего дня», — подчеркнул подполковник Владимир Дмитришин.

По итогам первых трех этапов конкурса («Воздушная разведка», «Техника пилотирования», «Навигация») уверенно лидирует российская команда.

Финальным этапом соревнований станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям.

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