27.08.2020 (18:44)

В Благовещенске спущен на воду построенный для Тихоокеанского флота большой гидрографический катер «Александр Анищенко»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Благовещенске спущен на воду построенный для Тихоокеанского флота большой гидрографический катер «Александр Анищенко»

На Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске (Амурская область) состоялся спуск на воду большого гидрографического катера «Александр Анищенко» проекта 19920. Судно предназначено для Тихоокеанского флота.

В ходе спуска на воду был проведен традиционный ритуал на удачу с разбитием о стальной корпус бутылки шампанского. Это пятое по счету судно такого же типа, которые завод начал выпускать с 2010 года. С момента закладки корабля прошло полтора года. Далее предстоит его перегон на достроечную базу в морской порт, проведение завершающих строительных работ, испытаний и сдачи в эксплуатацию. Передача большого гидрографического катера Тихоокеанскому флоту планируется в 2021 году.

На стапеле благовещенской верфи продолжается строительство малого гидрографического судна «Василий Бубнов», график выполнения гособоронзаказа соблюдается.

Справочно:

Большой гидрографический катер проекта 19920 «Баклан» — однопалубный катер с непрерывной главной палубой. Катера этого проекта предназначены для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах, разведки водного маршрута, съёмок рельефа дна, постановки и обслуживания плавучих средств навигационного оборудования и других работ. Также катера могут использоваться для доставки научных групп и спецоборудования до 15 тонн на необорудованное побережье.

Скорость полного хода катера — до 11,5 узлов. Дальность плавания достигает 1000 морских миль. Мореходность — до 5 баллов. Экипаж — 11 человек.

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