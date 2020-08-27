27.08.2020 (18:44)
В Благовещенске спущен на воду построенный для Тихоокеанского флота большой гидрографический катер «Александр Анищенко»
На Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске (Амурская область) состоялся спуск на воду большого гидрографического катера «Александр Анищенко» проекта 19920. Судно предназначено для Тихоокеанского флота.
В ходе спуска на воду был проведен традиционный ритуал на удачу с разбитием о стальной корпус бутылки шампанского. Это пятое по счету судно такого же типа, которые завод начал выпускать с 2010 года. С момента закладки корабля прошло полтора года. Далее предстоит его перегон на достроечную базу в морской порт, проведение завершающих строительных работ, испытаний и сдачи в эксплуатацию. Передача большого гидрографического катера Тихоокеанскому флоту планируется в 2021 году.
На стапеле благовещенской верфи продолжается строительство малого гидрографического судна «Василий Бубнов», график выполнения гособоронзаказа соблюдается.
Справочно:
Большой гидрографический катер проекта 19920 «Баклан» — однопалубный катер с непрерывной главной палубой. Катера этого проекта предназначены для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах, разведки водного маршрута, съёмок рельефа дна, постановки и обслуживания плавучих средств навигационного оборудования и других работ. Также катера могут использоваться для доставки научных групп и спецоборудования до 15 тонн на необорудованное побережье.
Скорость полного хода катера — до 11,5 узлов. Дальность плавания достигает 1000 морских миль. Мореходность — до 5 баллов. Экипаж — 11 человек.