27.08.2020 (18:30)

Российская команда одержала победу на этапе «Профессионал» международного конкурса «Воин мира» в Армении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российская команда одержала победу на этапе «Профессионал» международного конкурса «Воин мира» в Армении

В учебном центре Минобороны Армении завершился военно-спортивный этап «Профессионал» международного конкурса «Воин мира» в рамках армейских международных игр АрМИ-2020.

В ходе этапа «Профессионал» по военно-спортивному ориентированию участники по международным правилам IOF с помощью карты и компаса преодолели маршрут около 5 км по незнакомой пересеченной горно-лесистой местности. На финише судьи учитывали время преодоления маршрута и отметки на карте каждого участника конкурса.

По результатам трех этапов конкурса по военно-спортивному ориентированию, преодолению специальной полосы препятствий и сдаче военно-медицинского комплекса команда из России выбилась в лидеры, опередив команду организаторов конкурса из Армении, третье место заняла команда из Республики Беларусь.

Следующие испытания для участников состязаний в этапах «Эрудит», «Атлет» и «Снайпер» пройдут в период с 28 августа по 2 сентября на мемориальном комплексе «Мать Армения» (г. Ереван), в кадетском лицее

им. М.Мелконяна (г. Дилижан), на стадионе и горном полигоне (г. Иджеван).

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин Мира» принимают участие команды из республик Армения, Беларусь, Греция и Россия. Каждая команда представлена 4-мя военнослужащими, в том числе - одна женщина.

Конкурс АрМИ в Армении проводится с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

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