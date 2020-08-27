27.08.2020 (18:22)
Десятки образцов техники и вооружения размещены на выставочной площадке международного конкурса «Морской десант» в Калининградской области
Десятки единиц техники и вооружения представлено на выставочной площадке конкурса «Морской десант-2020».
В частности, военнослужащими Балтийского флота организована выставка стрелкового вооружения и техники, состоящей на вооружении морской пехоты ВМФ России.
Все желающие могут ознакомиться с бронетранспортером БТР-82а, самоходной артиллерийской установкой «Нона», автоматами и ручными пулеметами, снайперскими винтовками, крупнокалиберными пулеметами, ручными противотанковыми и станковыми гранатометами.
Помимо вооружения морской пехоты, на выставке представлены образцы техники из соединений и воинских частей Балтийского флота, среди которых зенитно-ракетный комплекс С-400, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также другое современное вооружение.
Международный конкурс «Морской десант» проходит в рамках Армейских международных игр – 2020 на полигоне Хмелевка Балтийского флота с 23 августа по 5 сентября. В нём принимают участие команды морских пехотинцев России и военнослужащих республики Таджикистан.
Вход для зрителей на всеармейский конкурс – свободный.
Победителем второго этапа «Тропа выживания» стала команда Российской Федерации, основу которой составили балтийцы.
Третий этап международного конкурса состоится во вторник, 1 сентября, в 10.00 на полигоне морской пехоты Хмелевка в Калининградской области.