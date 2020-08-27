27.08.2020 (18:18)

ВАГШ и Промсвязьбанк заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» 24 августа начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Владимир Зарудницкий и председатель Петр Фрадков ПАО «Промсвязьбанк» заключили соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предполагает комплекс таких важных направлений взаимодействия как:

создание на базе ввуза единой площадки для развития стратегического сотрудничества руководства Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, ПАО «Промсвязьбанк» и органов государственной власти;

организация банком курса лекций по финансовой грамотности для руководства и слушателей академии, а также представление банковских услуг сотрудникам и слушателям академии – зарплатного проекта, кредитных продуктов, депозитов, ипотеки и услуг, специально разработанных ПАО «Промсвязьбанк».



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