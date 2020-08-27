27.08.2020 (18:13)

Российские зенитчики лидируют по итогам первого этапа международного конкурса «Чистое небо»

По итогам первого этапа международного конкурса «Чистое небо» лидируют российские зенитчики. Сенсацией первого конкурсного дня стало завоевание второго места командой Камбоджи, которая впервые принимает участие в подобных состязаниях.

В первый конкурсный день соревновались командиры отделений. В соответствии с положением конкурса они выполнили три ракетных пуска. Один по мишени вертолета, а также по скоростным имитаторам воздушных целей навстречу и вдогон. На единой полосе типа «Атака» командиры преодолели препятствия лабиринт, ров, разрушенный мост и лестница, а на участке стрельбы из АК-12 поражали мишени, имитирующие живую силу противника.

Распределение мест среди команд Белоруссии, Вьетнама, Лаоса, Пакистана и Узбекистана будет определено после изучения материала, отснятого средствами объективного контроля.

«На второй этап мы выходим с огромной интригой, все может меняться еще неоднократно», - сказал начальник войск ПВО Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Леонов.

Следующий конкурсный день назначен на 29 августа. В 8.00 первой на старт этапа «Спринтерская гонка» выйдет команда Вьетнама, затем Лаос, Камбоджа, Узбекистан, Белоруссия, Россия и Пакистан.

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