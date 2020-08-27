27.08.2020 (18:12)

В Центральном военном округе стартовал военно-технический форум «Армия-2020»

В Центральном военном округе (ЦВО) стартовал военно-технический форум «Армия-2020». Площадки форума открылись для посетителей в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

В Екатеринбурге количество вооружения, военной и специальной техники, задействованной для показа по сравнению с прошлым годом, увеличено на 30 процентов. Гости форума смогут увидеть более 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО.

В рамках Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне совместно с музеем УГМК и Военно-патриотическим парком культуры и отдыха «Патриот» ЦВО впервые развернут кластер исторической техники в количестве 15 единиц, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. В составе экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 представлены легкий американский танк М3 «Стюарт», являющийся самым массовым в своем классе, и средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании. В число экспонатов вошли также советские легкие артиллерийские установки СУ-5-2, СУ-76М, реактивные системы залпового огня БМ-8-24 и БМ-8-48, бронеавтомобиль БА-10М, американский внедорожник «Виллис МВ».

В статической экспозиции современного вооружения и военной техники представлены последние модификации танка Т-72, бронетранспортера БТР-82А, зенитных ракетных систем ПВО С-300, ударный и многоцелевой вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ, разведывательные комплексы и радиоэлектронной борьбы, беспилотная авиация, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, самоходная 152-мм гаубица «Мста-С», инженерная техника и др.

Также программой форума предусмотрен динамический показ огневых и маневренных возможностей современной военной техники. Посетители форума смогут наблюдать за розыгрышем учебного боя, в котором будут задействованы бронетанковые подразделения, мотострелковые подразделения при поддержке самолетов-разведчиков Су-24МР, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолетов армейской авиации.

На площадке форума развернута большая детская игровая зона, на которой представлены, в частности, площадки для лазертага, страйкбола, оборудован скалодром, поставлены батуты для детей и подростков. Желающие смогут принять участие в сдаче нормативов ГТО.

Культурно-досуговой программой форума предусмотрено выступление творческих коллективов ЦВО, города и области. Для удобства гостей форума будут развернуты фуд-корты, а также полевые кухни с традиционной солдатской кашей, палатки «Военторга» с сувенирной продукцией. Кроме того, будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Организаторами форума предусмотрена бесплатная доставка жителей и гостей города на полигон «Свердловский». Значительно расширено количество транспорта и маршрутов в сравнении с прошлым годом. Ежедневно с 27 по 29 августа будут курсировать автобусы, украшенные символикой Форума. Отправка по мере заполняемости автобусов от 32 военного городка, ТЦ Академический, штаба ЦВО №1, станция метро Ботаническая, микрорайон «Солнечный», метро «Проспект Космонавтов», «Парк Маяковского». В целях безопасности весь транспорт пройдет предварительную специальную обработку.

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