27.08.2020 (18:07)

Департамент психологической работы в рамках МВТФ «Армия-2020» провел круглый стол

Сегодня в рамках мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоялся круглый стол на тему: «Автоматизированная информационная система «Военный психолог»: организационное и методическое обеспечение психологической работы». Организатором круглого стола выступил сформированный 1 июня 2020 года центральный орган военного управления – Департамент психологической работы Министерства обороны Российской Федерации, впервые выделенный в качестве самостоятельной структуры в федеральных органах исполнительной власти.

В ходе работы круглого стола обсуждалась перспектива разработки функциональной подсистемы психологического сопровождения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, которая позволит автоматизировать деятельность военных психологов и повысить оперативность организации психологической работы Вооруженных Сил в целом. Разрабатываемая система подразумевает организацию эффективного взаимодействия специалистов психологической службы ВС между собой, создание единого информационного пространства для военных психологов, возможность развития своего профессионального уровня, поддержание служебной информации в актуальном состоянии.

К обсуждению опыта использования автоматизированных информационных систем и проблем автоматизации психологической работы были приглашены представители психологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МВД России, ФСИН России и научно-исследовательских центров.

Модератором круглого стола выступил руководитель Департамента психологической работы Министерства обороны Российской Федерации, доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, Валентина Барабанщикова.

Дальнейшая работа над автоматизированной информационной системой планируется в тесном сотрудничестве с Обществом психологов силовых структур, а более широкое обсуждение ее внедрения и применения состоится на ежегодной научно-практической конференции психологической службы в феврале 2021 года.



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