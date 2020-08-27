27.08.2020 (18:01)

Круглый стол на тему: «Организация совместных исследований на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА»

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» прошел круглый стол на тему: «Организация совместных исследований на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Модератором круглого стола выступил заместитель начальника Технополиса, доктор технических наук, профессор полковник Андрей Морозов, который рассказал об опыте организации научных исследований на базе Технополиса.

Заместитель начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» по инновационному развитию, кандидат технических наук Ярослав Надточий ознакомил собравшихся с порядком вхождения предприятий оборонно-промышленного комплекса и проведения ими инициативных проектов на базе ВИТ «ЭРА».

С докладом «О привлечении операторов научных рот к выполнению инициативных проектов совместно с представителями предприятий ОПК» выступил начальник научно-исследовательского отдела научно-исследовательского центра Военной академии связи А.В.Ершов.

В ходе заседания собравшиеся обсудили особенности и пути повышения эффективности научной деятельности оператора научных рот и предложения по порядку внедрения результатов инициативных проектов, выполненных совместно с предприятиями ОПК.

Кроме того, на 27 августа запланировано проведение двух круглых столов по следующим темам:

«Развитие системы отбора и сопровождения молодежи с высокими интеллектуальными способностями в целях привлечения к научным исследованиям в области повышения обороноспособности страны»;

«Подходы к организации испытаний макетов, прототипов, образцов вооружения и военной техники на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» и пути их совершенствования».

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