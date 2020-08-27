27.08.2020 (17:59)

На конкурсе АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» в Пензе определились лучшие военные оружейники по реактивным системам

Российские оружейники установили новый рекорд на конкурсе АрМИ-2020 «Мастер-оружейник»

На конкурсе Армейских международных игр-2020 «Мастер-оружейник», который проходит на полигоне «Константиновка» в Пензенской области, определились лучшие оружейники по ремонту реактивных систем залпового огня.

Согласно положению конкурса, командам нужно было заменить 10 направляющих и колесо реактивной системы РСЗО «Град». За каждый упавший элемент, недокрученную гайку к общему времени команд прибавлялось штрафное время. После проведения ремонта боевых машин команды выполнили по 10 холостых выстрелов.

Лучшее время, как и на первых двух этапах, показала команда России, представленная на конкурсе Пензенским артиллерийским инженерным институтом. Она выполнила задачи за 11:29 сек. и установила новый рекорд данного этапа конкурса. Предыдущий рекорд был поставлен в 2018 году. Тогда команда из России показала время 15:51 сек. Также предыдущий рекорд сегодня побила команда из Узбекистана, которая финишировала второй. Она показала время 12:25 сек. Еще одно призовое место по итогам третьего этапа конкурса заняла команда Армении, показавшая время 17:08 сек. Также свой личный рекорд побила команда из Камбоджа, финишировавшая на 6 месте. Она показала время 21:44 сек.

Международный конкурс в Пензе открылся 23 августа. Он в этом году проводится в пятый раз, из них два раза проходил в Китае. В этом году в соревнованиях участвуют 8 команд и по этому показателю является самым представительным. Впервые в конкурсе принимают участие команды Вооружённых сил Лаоса, Камбоджи, Конго и Абхазии. Также в соревнованиях представлены сборные команды России, Армении, Ирана и Узбекистана.

Состязания будут проходить в пять этапов. Четвертый этап «Оружейный биатлон (эстафета) по ремонту стрелкового оружия» пройдет 29 августа.

Заключительный пятый этап «Финальная эстафета ремонтных взводов» завершит соревнования 31 августа. В этот же день будут подведены итоги и на торжественной церемонии закрытия объявлены победители и призеры конкурса среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник». Победителям будут вручены кубки, медали и памятные подарки.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и организаторов соревнования, зрители на конкурс допускаются после прохождения термометрии и дезинфекции. На трибунах обеспечена социальная дистанция. Все гости мероприятия ходят в медицинских масках.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице