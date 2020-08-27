27.08.2020 (17:54)
В рамках форума «Армия-2020» проведен круглый стол на тему: «Арктика: вчера, сегодня, завтра в призме национальных интересов России»
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» проведен круглый стол на тему: «Арктика: вчера, сегодня, завтра в призме национальных интересов России».
Организатором мероприятия выступил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Участники мероприятия приняли участие в дискуссиях на следующие темы:
- история развития Арктики, вклад России в освоение арктического региона;
- экономические аспекты развития Арктики, проблемы коренного населения;
- экологические аспекты деятельности Российской Федерации в Арктике;
- международное сотрудничество в Арктике;
- вызовы и угрозы национальным интересам Российской Федерации, деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации и Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Арктической зоне.
С докладами на актуальные темы по развитию Арктического региона выступили:
- посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов - «Международное сотрудничество в Арктике»;
- референт Управления Президента Российской Федерации по внешней политике Иван Жудро - «История развития Арктики, вклад России в освоение Арктического региона»;
- начальник НИЦ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» капитан 1 ранга Андрей Шалдыбин - «Военно-стратегическая обстановка и основные вызовы национальной безопасности Российской Федерации в Арктической зоне»;
- представитель главного командования ВМФ капитан 1 ранга Евгений Высоцкий «Роль и место Военно-Морского Флота в обеспечении национальных интересов РФ в Арктике»;
- старший преподаватель Военной академии Генерального штаба ВС РФ, доктор военных наук, капитан 1 ранга Георгий Иванов - «Северный морской путь в единой арктической транспортной системе: проблемы и пути решения с учетом требований новых доктринальных документов реализации государственной политики России в Арктике»;
- советник службы (экологической безопасности) Штаба материально-технического обеспечения ВС РФ Ольга Астафиева - «Деятельность Минобороны России по ликвидации загрязнений на территории Арктической зоны Российской Федерации»;
- начальник группы Главного оперативного управления ГШ ВС РФ капитан 1 ранга Олег Таровердов - «Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в мероприятиях международного военного сотрудничества со странами – членами Арктического совета»;
- начальник отдела департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России капитан 1 ранга Роман Скоробогатов - «Обеспечение пограничной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации».
По завершении мероприятия было предложено сформировать межведомственную экспертную группу для поиска путей решения проблемных вопросов Арктической зоны.
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