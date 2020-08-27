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27.08.2020 (17:54)

В рамках форума «Армия-2020» проведен круглый стол на тему: «Арктика: вчера, сегодня, завтра в призме национальных интересов России»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» проведен круглый стол на тему: «Арктика: вчера, сегодня, завтра в призме национальных интересов России».

Организатором мероприятия выступил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Участники мероприятия приняли участие в дискуссиях на следующие темы:

  • история развития Арктики, вклад России в освоение арктического региона;
  • экономические аспекты развития Арктики, проблемы коренного населения;
  • экологические аспекты деятельности Российской Федерации в Арктике;
  • международное сотрудничество в Арктике;
  • вызовы и угрозы национальным интересам Российской Федерации, деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации и Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Арктической зоне.

С докладами на актуальные темы по развитию Арктического региона выступили:

  • посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов - «Международное сотрудничество в Арктике»;
  • референт Управления Президента Российской Федерации по внешней политике Иван Жудро - «История развития Арктики, вклад России в освоение Арктического региона»;
  • начальник НИЦ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» капитан 1 ранга Андрей Шалдыбин - «Военно-стратегическая обстановка и основные вызовы национальной безопасности Российской Федерации в Арктической зоне»;
  • представитель главного командования ВМФ капитан 1 ранга Евгений Высоцкий «Роль и место Военно-Морского Флота в обеспечении национальных интересов РФ в Арктике»;
  • старший преподаватель Военной академии Генерального штаба ВС РФ, доктор военных наук, капитан 1 ранга Георгий Иванов - «Северный морской путь в единой арктической транспортной системе: проблемы и пути решения с учетом требований новых доктринальных документов реализации государственной политики России в Арктике»;
  • советник службы (экологической безопасности) Штаба материально-технического обеспечения ВС РФ Ольга Астафиева - «Деятельность Минобороны России по ликвидации загрязнений на территории Арктической зоны Российской Федерации»;
  • начальник группы Главного оперативного управления ГШ ВС РФ капитан 1 ранга Олег Таровердов - «Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в мероприятиях международного военного сотрудничества со странами – членами Арктического совета»;
  • начальник отдела департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России капитан 1 ранга Роман Скоробогатов - «Обеспечение пограничной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации».

По завершении мероприятия было предложено сформировать межведомственную экспертную группу для поиска путей решения проблемных вопросов Арктической зоны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Национальный центр управления обороной Российской Федерации , Арктика
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