27.08.2020 (17:49)

Участники «Конного марафона» пристреляли гранатометы на полигоне в Туве

Участники конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр-2020 перед заключительным этапом соревнований пристреляли гранатометы, винтовки и пулеметы на горном полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.

В рамках подготовки к смешанной эстафете военнослужащие вьючно-транспортных подразделений привели оружие к нормальному бою: обслужили механизмы, провели выверку прицельных приспособлений, выполнили контрольные стрельбы. Кроме того, особое внимание наездники уделили подготовке лошадей, повторили порядок преодоления 7-километровой дистанции и препятствий пешим порядком и верхом на конях.

Конкурс «Конный марафон» Армейских международных игр-2020 проходит на полигоне Кара-Хаак горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, в нем принимают участие конные подразделения Вооруженных сил России и Узбекистана.

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