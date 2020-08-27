27.08.2020 (17:43)

Впервые на МВТФ «Армия-2020» в Ростовской области зрителям представлена «Партизанская деревня»

На открытии международного военно-технического форума «Армия-2020» в Южном военном округе (ЮВО) на территории комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области гостям был представлен патриотический познавательный проект «Партизанская деревня».

Гости форума ознакомились со школой диверсанта, тропой разведки и осмотрели блиндаж, землянки, шалаши, полевой клуб, столовую, пекарню, баню, медицинский пункт, красный уголок, склады оружия и боеприпасов партизанской деревни времен Великой Отечественной войны.

В строительстве военно-патриотического проекта принимали участие командование и военнослужащие ЮВО, а также представители администрации Ростовской области. Деревня полностью воссоздана по фотографиям архивов военно-исторических музеев области и ЮВО, а также благодаря воспоминаниям участников партизанского движения.

Также грандиозные мероприятия в рамках Форума стартовали на территориях парков «Патриот» Ставропольского края, во Владикавказе, Волгограде, Каспийске, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, в Чечне и в армянском городе Гюмри, где дислоцируется российская военная база.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

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