27.08.2020 (17:39)

На конкурсе «Десантном взводе» экипажи российских БМД-2 выиграли гонку преследования на боевых машинах с большим преимуществом

На полигоне Воздушно-десантных войск Струги Красные завершилась первая часть третьего этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящего в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

В гонке преследования соревновались экипажи боевых машин. На старт вышли по два экипажа, показавших лучшее время в индивидуальной гонке, из России, Алжира, Белоруссии и Китая.

Экипажи преодолели по два круга, протяженностью 5 километров каждый, с препятствиями и одним огневым рубежом на первом круге.

По условиям конкурса, двум лучшим экипажам от каждой страны, в составе командира боевой машины, наводчика-оператора и механика-водителя, после принятия старта предстояло преодолеть противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод. За прохождение каждого препятствия с нарушениями, указанными в положении о Конкурсе начислялись дополнительные 30 секунд штрафного времени.

Кроме того, на первом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин: БМП (бронеавтомобиль), появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 1400 м, 1500 м и 1600 м, для стрельбы из 30-мм автоматической пушки, а также цель - ручной противотанковый гранатомет, появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 500 м, 600 м, 700 м, для стрельбы из спаренного пулемета.

Первыми на старт 10-километровой гонки преследования на боевых машинах вышли два лучших российских экипажа. Показав отличное прохождение трассы и допустив минимальное количество промахов на огневом рубеже, десантники Российской Федерации показали отличное время на финише гонки преследования, равное 29 минутам и 32 секундам и оказались недосягаемыми для соперников.

На втором месте, с результатом 1 час 04 минуты и 55 секунд разместились экипажи боевых машин из Белоруссии. Третье место, с результатом 1 час 05 минут 23 секунды, заняли десантники из Китая.

Завтра командам предстоит соревнование в ориентировании отделений на местности, без экипажей.

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