27.08.2020 (17:34)

Команды из девяти стран мира вышли на огневой рубеж с тремя видами стрелкового оружия

На полигоне Песочное в Ярославской области стартовал второй этап международного конкурса «Безопасная среда-2020» среди экипажей химической разведки.

Этап практической стрельбы проводится на участке войскового стрельбища Военной академии РХБ защиты, оборудованном тремя направлениями для выполнения конкурсных упражнений в соответствии с правилами военно-прикладного вида спорта «Армейская тактическая стрельба».

Данные состязания направлены на оценку навыков военнослужащих по быстрому поиску целей, выбору выгодной позиции для их поражения, перемещению на поле боя и скоростному поражению целей из стрелкового оружия, в том числе в средствах защиты органов дыхания (противогазе).

Для выполнения конкурсных упражнений по огневой подготовке китайская команда использует легкие автоматические винтовки QBZ-95, стоящие на вооружении в Народно-освободительной армии Китая.

Команда из Республики Беларусь, как и в предыдущие годы, для выступления на Международном конкурсе «Безопасная среда» предпочла вести огонь из проверенного временем автомата АК-74.

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