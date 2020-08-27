27.08.2020 (17:31)

В Ростовской области на МВТФ «Армия-2020» для посетителей форума организована работа пункта отбора на военную службу по контракту

В Ростовской области на территории Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» организована работа мобильного пункта отбора граждан на военную службу по контракту.

Посетителям форума предлагают пройти профессиональное и психологическое тестирование для определения склонности к военной службе в различных войсках ЮВО. Также специалисты пункта отбора знакомят всех желающих с особенностями и преимуществами военной службы по контракту, сообщают о предусмотренных российским законодательством льготах и социальных гарантиях военнослужащих.

Прошедшим предварительный профессиональный отбор предлагают подать заявление и пройти основные испытания для оформления на военную службу по контракту.

Открытие Международного военно-технического форума ЮВО «Армия-2020» состоялось на территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Старт главному военно-патриотическому мероприятию года дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

«Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники», – заявил со сцены командующий.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

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