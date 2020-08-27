27.08.2020 (17:30)

В Воронежской области в ходе второго соревновательного дня конкурса «Соколиная охота» расчеты БпЛА из России и Белоруссии обнаружили танки и РСЗО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Воронежской области в ходе второго соревновательного дня конкурса «Соколиная охота» расчеты БпЛА из России и Белоруссии обнаружили танки и РСЗО

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3» и Supercam 350 из России и Белоруссии провели воздушную разведку на полигоне Погоново в Воронежской области в ходе первого этапа Международного конкурса «Соколиная охота» АрМИ-2020.

В ограниченном районе, достигающем площади 30 кв. км расчеты поочередно в течение часа искали четыре военных объекта — танк, БМП, грузовой автомобиль и пусковую установку реактивной системы залпового огня. После обнаружения и видеофиксации объекта с разных сторон расчеты выводили свои беспилотники в запасной район, укладывали в транспортировочные контейнеры и переносили к финишной линии.

Первым с этой задачей справился российский расчет, показав время 1 час 4 минуты. Белорусская команда с беспилотным аппаратом Supercam 350 справилась за 1 час 14 минут. Принимающая участие в конкурсе вне зачета команда Росгвардии также показала очень хорошее время.

Завтра на полигоне Погоново начнется второй этап состязаний расчетов беспилотной авиации «Соколиная охота», в ходе которых операторы БпЛА будут соревноваться в умении вести воздушную разведку в ночное время.

Международный конкурс «Соколиная охота» проходит в рамках Армейских международных игр с 23 августа по 5 сентября. Операторы беспилотных авиационных комплексов из России и Беларуси соревнуются в ведении воздушной разведки, корректировке артиллерийского огня, точности обеспечения деятельности наземных подразделений.

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