27.08.2020 (17:00)

В Северной Осетии стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2020» 58-й общевойсковой армии ЮВО

Сегодня состоялось торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2020» на аэродроме Владикавказского авиационного спортивного клуба ДОСААФ России.

На открытии форума выступили творческие коллективы Гарнизонного дома офицеров и города Владикавказа. Также в открытии форума приняли участие творческие коллективы от силовых структур республики.

На выставочных площадках представлено более 50 единиц современного вооружения, средств защиты и военной техники, стоящих на вооружении 58-й общевойсковой армии и других силовых структур.

В стрелковом тире, оборудованном специально для форума, все желающие под наблюдением опытных инструкторов смогли в течении дня работы форума посмотреть и лично пострелять из автомата пистолета Макарова ПМ и другого стрелкового оружия.

Военнослужащие совершили десантирование из вертолета в заданном районе с автомобилями высокой проходимости. Затем при поддержке мотострелков уничтожили тренировочный лагерь условных террористов, сходу атакуя противника. Кроме того, военнослужащие на вертолете эвакуировали условно раненого военнослужащего. Все это прошло в рамках динамического показа Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Северной Осетии.

Военные повара приготовили еду на полевой кухне КП-130, которых установили более 10 единиц. Гости смогли попробовать солдатской каши, хлеба и чая.

Конгрессно-выставочные мероприятия в Северной Осетии продлятся до 29 августа с.г. Вход на форум свободный, для владельцев личного автотранспорта в районе проведения мероприятия организована парковка.

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