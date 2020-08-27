27.08.2020 (17:23)

Военнослужащие из девяти стран мира провели интенсивную тренировку по экстремальному вождению машин РХБ разведки

На полигоне Песочное (Ярославская область) участники международного конкурса «Безопасная среда» провели самую интенсивную тренировку по экстремальному вождению бронетранспортёров - машин химической разведки РХМ-4.

Конкурс предусматривает выполнение свыше 20 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите. Каждому экипажу предстояло преодолеть маршрут, оборудованный рвами, эскарпами, траншеями, габаритными тоннелями, холмами, косогорами, извилистыми проездами, водной преградой и огненно-штурмовой полосой.

Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд, представляющие вооруженные силы России, Китая, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи, Мозамбика.

В ходе индивидуальной гонки водитель разведывательной химической машины РХМ-4 продемонстрировал навыки вождения специальной техники на замкнутом маршруте общей протяжённостью 5 500 метров.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Именно для этого конкурса в России создан полигон для экстремального вождения машин РХБ разведки, оборудованный колейным мостом, минно-взрывными заграждениями, бродом и канатной переправой через водоём.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Соревнования завершатся 29 августа.

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