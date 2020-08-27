27.08.2020 (17:15)

На Международном форуме «Армия-2020» прошел круглый стол, посвященный вопросам обеспечения национальной безопасности России

Сегодня, 27 августа, Военным институтом (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» проведен круглый стол на тему: «Военно-политические аспекты управления обороной государства».

В работе круглого стола приняли участие представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Объединенного штаба ОДКБ, Секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, органов военного управления, вузов и научно-исследовательских организаций Минобороны России, федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Участники круглого стола обсудили широкий спектр актуальных вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности России в условиях современного миропорядка, а также перспективы укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества стран ЕАЭС, АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ШОС в сфере обеспечения международной безопасности.

В ходе круглого стола прозвучали доклады и выступления о применении технологий «цветных революций» и «мягкой силы» в межгосударственном противоборстве, роли информационной безопасности в решении задач обороны и безопасности государства, а также глобальной конкуренции в мировой экономике.

Цели круглого стола достигнуты, что в дальнейшем позволит проводить научные исследования в области обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.



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