27.08.2020 (16:59)

Стартует самый сложный этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки» – «Тропа разведчика»

В течение двух дней военные разведчики России, Китая, Белоруссии, Южной Осетии, Узбекистана, Таджикистана, Конго и Лаоса будут демонстрировать свою выносливость, быстроту, силу в преодолении самого сложного этапа международного конкурса «Отличники войсковой разведки» – комплекс препятствий «Тропа разведчика».

Разведывательные отделения в боевой экипировке со средствами имитации должны преодолеть комплекс препятствий на время, включающий 22 элемента: макет вертолета с отработкой высадки, деревянные, кирпичные и каменные заборы и стены, фасады 2-этажных зданий, вертикальные стены высотой 6 м, преодолеваемые с помощью шеста, «кошки» или веревки с противовесом, стенку со стеклом и ров с водой, проволочные заграждения и сети, участок канализации и другие препятствия.

Также в ходе прохождения «Тропы разведчика» разведчикам необходимо и уничтожать условных противников броском ножа из различных положений, осуществлять «подрыв» участка железной дороги, преодолевать зараженные участки местности в противогазах и эвакуировать раненного, оказав ему первую медицинскую помощь.

Очередность прохождения 3-го этапа международного конкурса определилась накануне в ходе жеребьевки, проводимой судейской комиссией в присутствии представителей команд – участников. Первым на старт предстоит выйти команде из Лаосской Народно-Демократической Республики.

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