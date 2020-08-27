27.08.2020 (16:53)

В главной базе Северного флота – Североморске прошло открытие региональной программы МВТФ «Армия-2020»

Сегодня утром в главной базе Северного флота – Североморске состоялась церемония открытия региональной программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» на Северном флоте. В ней приняли участие начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также экипажи надводных кораблей.

В своём приветственном слове вице-адмирал Владимир Гришечкин подчеркнул, что на вооружение сил и войск Северного флота поступают новейшие корабли, такие как фрегат «Адмирал флота Касатонов», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир». После завершения государственных ходовых испытаний в боевой строй Северного флота войдут большой десантный корабль «Пётр Моргунов» и подводный ракетный крейсер «Казань».

«Воины-североморцы успешно проводят испытания новых образцов высокоточного гиперзвукового ракетного оружия, которым в ближайшем будущем будут оснащены наши надводные корабли и подводные лодки», - отметил начальник штаба Северного флота.

«Северный флот – это яркая и мощная составляющая наших вооружённых сил. Мурманская область гордится своим «старшим братом» и, конечно, людьми, которые здесь служат», - сказал в своём выступлении глава региона Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области прибыл на церемонию вместе с ковдорским третьеклассником Денисом Садовым, который 23 августа спас пожилую женщину, упавшую в канал водоотведения. За проявленные героизм и смекалку школьник был награждён благодарственным письмом и подарком.

После краткого митинга военные моряки прошли торжественным маршем под звуки оркестра и отправились на свои корабли, а остальные участники торжественной церемонии, несмотря на дождь, отправились на осмотр выставки современного вооружения и военной техники.

Выставки исторического и современного вооружения и военной техники будут открыты для посещения с 10 до 18 часов в период с 27 по 29 августа на трёх площадках в Мурманской области: в городе Североморске, посёлке Сафоново и на танкодроме в посёлке Корзуново Печенгского района.

Впервые в Североморске жителям Мурманской области будет продемонстрирован береговой ракетный комплекс «Бал», который принимал участие в военном параде, посвящённом 75-й годовщине Великой Победы на Красной площади. Среди артиллерийского вооружения в Североморске зрители также увидят противотанковое орудие МТ-12 «Рапира», миномётное орудие 2Б16 «Нона-К» и реактивную систему залпового огня БМ-21 РСЗО «Град».

На североморских причалах для показа будут открыты эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой десантный корабль «Иван Грен», большой противолодочный корабль «Адмирал Харламов», судно комплексного материально-технического обеспечения «Эльбрус», новейшее малое гидрографическое судно «Николай Скосырев», один из самых больших в мире океанских буксиров – спасательный буксир «Николай Чикер» и рейдовый водолазный катер «Иван Швец».

В Сафоново на территории музея ВВС Северного флота помимо постоянно действующих выставок будет показана бронетехника исторического взвода: легендарный средний танк Т-34-85, американский М3Lee поднятый несколько лет назад водолазами Северного флота с затонувшего в годы войны у острова Кильдина транспорта «Баллот», самоходные установки ИСУ-152 и Су-100, восстановленные личным составом отдельного ремонтно-восстановительного батальона флота.

В Печенгском районе под Корзунуво на танковом полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота военнослужащие соединения продемонстрируют навыки владения современной боевой техникой. В 11 часов 29 августа начнётся танковое шоу в исполнении механиков-водителей танкового батальона. Посетителей мероприятия увидят «летающие» арктические танки Т-80БВМ, которые будут выполнять скоростное маневрирование, преодоление препятствий и прыжок с трамплина. Заполярные танкисты приготовили ряд сюрпризов для зрителей. Также их вниманию будут представлены «арктические» танки Т-80БВМ, самоходные артиллерийские орудия 2С3 «Акация», зенитно-ракетные комплексы «Тунгуска» и «Стрела-10» и различная бронированная техника высокой проходимости.

29 августа в Североморске с 10 до 18 часов будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту, в которых все желающие смогут получить консультации по вопросам прохождения военной службы в различных воинских частях Северного флота, о правах и льготах военнослужащих, а также по оформлению необходимых документов для поступления на военную службу по контракту.

В ходе проведения региональной программы МВТФ «Армия-2020» на Северном флоте состоится научно-практическая конференция на тему «Результаты экспедиционной и исследовательской деятельности Северного флота», на которой будут рассмотрены результаты исследований экспедиций Северного флота в Арктике и по местам боёв Великой Отечественной войны в Заполярье в районе Алакуртти и Лиинахамари.

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