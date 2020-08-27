27.08.2020 (15:47)

В Кронштадте на форуме «Армия-2020» наградили конструкторов и разработчиков рацпредложений

Сегодня в Кронштадте в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020» Западного военного округа были вручены награды коллективам конструкторских бюро и авторам рационализаторских предложений, чьи разработки представлены на показах и внедрены в войска.

Заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко вручил грамоты и статуэтки коллективам «Кронштадтского морского завода», «Институту телекоммуникаций», лаборатории кафедры Военной академии связи, Парка «Патриот» ЗВО, Ленинградской военно-морской базы.

Гости форума «Армия-2020» в Кронштадте смогут увидеть практическое применение более 30 новейших образцов кораблей, судов, катеров, а также боевой и специальной техники, в подготовке экспозиции и практических эпизодов задействовано более 300 военнослужащих.

В статическом показе представлено более 200 образцов техники войск противовоздушной обороны, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции. Также гостям открылись экспозиции на кораблях-музеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный», работал единственный в России и крупнейший в мире музей глубоководных аппаратов «Штурм гидрокосмоса».

Форум завершится 29 августа.

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