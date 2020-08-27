27.08.2020 (16:41)

В Кронштадте открылся военно-технический форум «Армия-2020» Западного военного округа

Сегодня в Кронштадте состоялась церемония открытия международного военно-технического форума «Армия-2020» Западного военного округа. Церемония началась с возложения цветов к памятнику Петру Великому.

«Гости ежегодного форума могут видеть как меняется наша армия – от формы и вооружения до новейших образцов военной и специальной техники», - отметил открывший форум заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко.

Гости форума «Армия-2020» в Кронштадте смогут увидеть практическое применение более 30 новейших образцов кораблей, судов, катеров, а также боевой и специальной техники, в подготовке экспозиции и практических эпизодов задействовано более 300 военнослужащих.

В рамках форума состоится динамический показ, в котором примут участие корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли, будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.

Эпизодами динамического показа стали: траление и подрыв плавающей мины экипажем базового тральщика «Павел Хенов», демонстрация проведения огневой подготовки высадки морского десанта патрульным катером «Раптор» и противодиверсионным катером «Нахимовец», демонстрация боевыми пловцами из состава противодиверсионного отряда Ленинградской военно-морской базы освобождения судна, условно захваченного пиратами, поисково-спасательная операция по оказанию помощи экипажу условно терпящего бедствие судна. Изюминкой показа стал 10-минутный «вальс» буксиров, в ходе которого пара буксиров, изменяя скорость и направление движения, двигались параллельно, навстречу и в противоположные стороны друг от друга с включенной аппаратурой водяных завес. Минимальное расстояние при схождении составило менее 1 метра. Новый элемент «вальса» предусматривал схождение буксиров навстречу друг и другу на максимальной скорости и разворот при минимальном расстоянии.

В статическом показе представлено более 200 образцов техники войск противовоздушной обороны, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции. Также гостям открылись экспозиции на кораблях-музеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный», работал единственный в России и крупнейший в мире музей глубоководных аппаратов «Штурм гидрокосмоса».

Форум завершится 29 августа.

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