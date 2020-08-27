27.08.2020 (16:33)

Военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих ВВО стартовал в небольших населенных пунктах Забайкалья

Мероприятия военно-технического форума «Армия-2020» в этом году впервые проходят в населенных пунктах Домна, Горный, а также в городе Борзя Забайкальского края, где дислоцируются соединения и части общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО).

По случаю начала форума на всех площадках состоялись торжественные церемонии открытия, с участием военнослужащих, представителей органов власти, общественных и спортивных организаций, местного населения.

В населенном пункте Домна мероприятия форума проводятся на территории зенитного ракетного соединения, где развернуто 11 экспозиций статического показа вооружения. На выставке представлено пять единиц техники, в том числе авиационной, 15 единиц стрелкового оружия, а также современные образцы экипировки и обмундирования военнослужащих различных специальностей.

В поселке Горный площадка форума развернута для показа на центральной площади имени Тюрина. Работает 10 выставочных экспозиций. Посетителям представлены современные образцы техники соединений ракетных войск и артиллерии, в частности, четырехосный КамАЗ-63501 «Медведь» с прицепной колесной гаубицей «Мста-Б», пусковая установка и транспортно-заряжающая машина оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

В городе Борзя военно-технический форум стартовал на площади имени Ленина, где развернуто 11 площадок с выставкой техники, оружия, экипировки и обмундирования. Помимо танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок, на показ выставлены современные образцы стрелкового и холодного оружия, приборы ночного видения, а также новейшие костюмы снайпера «Леший».

Военно-технический форум на территории Забайкальского края пройдет в течение трех дней по 29 августа включительно. В нем принимают участие около 300 военнослужащих, задействовано порядка 100 единиц современного вооружения и военной техники.

Особое внимание при организации и проведении форума уделено санитарно-эпидемиологической мерам по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции.

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