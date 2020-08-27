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27.08.2020 (16:26)

Впервые военно-технический форум «Армия-2020» стартовал в Комсомольске-на-Амуре

Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2020» впервые стартовал в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

На аэродроме Дземги на развернутых площадках форума состоялись выставки современного вооружения, военной и специальной техники с подробным показом и рассказом об их боевых возможностях.

В  27 августа в Комсомольске-на-Амуре состоялось торжественное открытие мероприятия.

На трёх площадках вниманию зрителей были представлены 7 единиц военной техники, в том числе 3 летательных аппарата армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, среди которых модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель Су-35С поколения 4++, а также образцы современной зенитной ракетной системы С-400 и зенитный ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С».

Также к показу были предоставлено современное оружие, снаряжение и военная экипировка военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

У всех желающих и гостей форума была возможность попробовать приготовленную солдатскую кашу и продукцию торговых точек АО «Военторг» и продовольственных организаций Комсомольска-на-Амуре.

Творческие коллективы города выступили с концертом в рамках культурно-художественной программы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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