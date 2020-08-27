27.08.2020 (16:15)

На форуме «Армия–2020» обсудили вопросы совершенствования информационного обеспечения и радиотехнических средств ПВО-ПРО

На аэродроме Кубинка в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия–2020» состоялся круглый стол, касающийся совершенствования информационного обеспечения и радиотехнических средств ПВО-ПРО.

В ходе мероприятия было рассмотрено более 10 сложных вопросов таких, как совершенствование аппаратно-программных систем радиотехнических средств, повышение информативности, помехозащищенности и скрытности радиотехнических средств, совершенствование антенных систем современных радиотехнических средств ПВО-ПРО.

Также, участники круглого стола обсудили направления развития информационной подсистемы воздушно-космической обороны и представили свои предложения по совершенствованию радиотехнических средств ПВО-ПРО.

Мероприятие проводилось с учетом противоэпидемических мер, с соблюдением масочного режима и сохранением социальной дистанции.



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