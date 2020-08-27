27.08.2020 (16:05)

На полигоне Ашулук в рамках форума «Армия-2020» прошел динамический показ боевых возможностей эшелонированной обороны

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» на полигоне Ашулук в Астраханской области прошел динамический показ боевых возможностей эшелонированной обороны объектов с применением современных средств ПВО и комплексов противодействия БпЛА.

На стартовых позициях полигона была развернута группировка сил и средств ПВО и комплексов противодействия БпЛА в составе современных российских ЗРК С-400 «Триумф», ЗРС С-300 В4, ЗРК «Бук-М3», «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-С» и боевых машин «Тайфун-ПВО».

В сложной помеховой обстановке созданная группировка ПВО выполнила боевую задачу отражения воздушного удара условного противника, уничтожив все типы мишеней, имитирующих тактические, оперативно-тактические, баллистические, крылатые ракеты, авиационные управляемые ракеты, самолеты тактической авиации, разведывательные и ударные БпЛА, высокоточное оружие.

В ходе противовоздушного боя было уничтожено более 20 мишеней типа «Армавир-М», «Армавир-ВУ», «Стриж», «Кабан», «Пищаль-Б», «Фаворит-РМ», «Дань» и другие.

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