27.08.2020 (16:05)

Военные медики – участники международного конкурса «Военно-медицинская эстафета» соревнуются в прохождении полосы препятствий

Средний и младший медицинский персонал армий России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Вьетнама и Палестины соревнуется в прохождении полосы препятствий и выполняет нормативы по неполной разборке и сборке автомата АК-74 на горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан.

Сегодня участники конкурса «Военно-медицинская эстафета», который проходит в рамках VI Армейских международных игр, преодолевали ров, лабиринт, забор с наклонной доской, траншеи с ходом сообщения, разрушенный мост и лестницы. Также участники команд метали учебные гранаты, проползали под БТР-80 и переносили оружейные ящики весом до 20 кг.

Результаты выступлений мужских и женских команд будут объявлены после заседания судейской комиссии, которая тщательно проанализирует технику выполнения упражнений и ошибки конкурсантов.

На данный момент в предварительном рейтинге команд российская сборная по результатам двух первых состязаний занимает второе место. Медицинские специалисты из России уступаю только хозяевам турнира, коллегам из Узбекистана. В тройке лидеров также команда из Белоруссии.

Справочно:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

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