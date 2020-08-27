27.08.2020 (16:00)

В Амурском объединении ВВО открылось рекордное количество площадок военно-технического форума «Армия-2020»

Сегодня в Амурской области стартовал военно-технический форум «Армия-2020». Основное место проведения форума пройдут в Белогорском гарнизоне общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Кроме нескольких развернутых площадок форума в г. Белогорске, открыты площадки в п. Екатеринославка и полигоне Дальневосточного ВОКУ, а также в г. Биробиджан и п. Бабстово Еврейской автономной области.

На площадке в Белогорске форум открыл заместитель командующего общевойсковой армии Восточного военного округа по материально-техническому обеспечению полковник Алексей Дёмин. Он сообщил, что на форуме будет показано самое современное оружие, поступающее на вооружение армии. Форум призван показать людям всю мощь российского оружия и готовность армии отразить любую агрессию.

Форум будет работать три дня. Главными демонстрационными точками форума в Белогорске стали площадка вертолетного поля, полигон и парк Дома офицеров. Вход на них свободный при наличии паспорта. Ежедневно мероприятия будут начинаться в 11:00 по местному времени.

На площадках для статического показа вооружения и военной техники представлено около 100 современных образцов военной техники, стрелкового вооружения войск и подразделений разведки, такие как новейшие автоматы АК-12 и крупнокалиберный снайперский комплекс АСВК. Представлены новейшие образцы техники связи и радиоэлектронной борьбы. В динамическом показе будут разыграны бои с условными террористами, показательные выступления подразделений разведки и реконструкция боя Великой Отечественной войны.

Мероприятия форума «Армия-2020» проходят в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций.

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