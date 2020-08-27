27.08.2020 (15:15)

На открытии форума «Армия-2020» на территории комплекса «Самбекские высоты» состоялась церемония захоронения останков красноармейцев

На открытии международного военно-технического форума «Армия-2020» на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области состоялась церемония захоронения останков красноармейцев.

Земле предали останки 54 воинов, удалось установить личности четверых из них. Теперь на Аллее Памяти покоятся 325 воинов, останки которых в разное время были обнаружены поисковиками. Благодаря усилиям поисковых объединений стали известны имена 19 героев.

Церемония перезахоронения бойцов, погибших в боях за Ростовскую область, прошла со всеми воинскими почестями. Под оружейный залп и звуки военного оркестра Южного военного округа (ЮВО) останки погибших солдат предали земле.

В мероприятии приняли участие командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников, военнослужащие ЮВО, представители администрации, силовых структур и поисковых отрядов Ростовской области, ветераны войны, юнармейцы, школьники и кадеты.

На торжественную церемонию приехали также родные одного из опознанных бойцов. Наталья Головач, внучка бойца Красной Армии Арсентия Евдокимовича Евтерёва, выразила благодарность поисковикам за возможность достойно похоронить своего деда-героя.

«На сегодняшний день на «Самбекских высотах» проведено шесть захоронений останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций. Военнослужащими ЮВО совместно с региональными поисковыми отрядами ведется постоянная работа по установлению имен и судеб погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечивание памяти бойцов, защитивших страну от фашизма», – сказал командующий войсками ЮВО.

Так закрывается еще одна страница в истории Великой Отечественной войны, но работа по увековечиванию подвига её участников продолжается.

Справочно:

На территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области состоялось открытие Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020».

Мероприятия организованы с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Форум проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

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