27.08.2020 (15:16)

Воинские песни и танцы экипажа Конго мобилизовали команду в ходе международного конкурса «Суворовский натиск» на Дальнем Востоке

Национальные команды стран Африки, впервые участвующие в международном конкурсе «Суворовский натиск», который проходит на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Амурской области, используют для поднятия боевого духа и мотивации экипажей воинские ритуалы, песни и танцы.

Во второй день индивидуальных гонок команда Республики Конго спела национальные песни с исполнением танца перед заездом рядом с боевой машиной пехоты. Согласно национальной традиции конголезов, данный боевой ритуал приносит успех в бою. Повышенный психологический настрой и боевое мастерство экипажа позволили показать отличное время для дебютантов. Экипаж на первом круге поразил все мишени и скоростное вождение без ошибок. Общее время экипажа составило 44 минуты 54 секунды. Согласно промежуточным итогам страна занимает третье место после Республики Беларусь и Афганистана. Первый российский экипаж выйдет на трассу в пятницу.

На трассе Дальневосточного ВОКУ размещено 10 препятствий и несколько рубежей для стрельбы из 30 мм пушки и 7,62 мм танкового пулемета Калашникова Целями для экипажей поочередно будут являться БМП, мишени в виде расчета противотанкового комплекса, вертолет и гранатометчик. В случае промахов или ошибок на данных препятствиях, экипажи направляются на штрафные круги, по аналогии со спортивным биатлоном. Главным показателем гонки является время, за которое экипажи проходят весь маршрут. Индивидуальная гонка завершится 31 августа, после которой будут отобраны команды для финальной эстафеты. Сам конкурс продлиться до 5 сентября.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на Дальнем Востоке впервые. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Для участия в конкурсе прибыло восемь команд. Это представители Республики Беларусь, Афганистана, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России. Большинство стран участвуют в конкурсе впервые.

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