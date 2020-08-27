27.08.2020 (10:40)

В Ставрополе стартовал военно-технический форум «Армия-2020»

В Ставрополе на территории филиала парка «Патриот» открылся военно-технический форум «Армия-2020».

Старт главному военно-патриотическому мероприятию года по телемосту дал командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников. В церемонии открытия форума приняли участие временно исполняющий обязанности командующего 49-й общевойсковой армии полковник Валерий Плохотнюк и глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

В ходе форума «Армия-2020» жителям и гостям краевой столицы представлена уникальная возможность увидеть около 50 единиц современных образцов вооружения и военной техники, стоящие на вооружении ЮВО.

Кроме того, на тематической площадке развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Военнослужащие материально-технического обеспечения приготовили для посетителей форума солдатскую кашу и чай.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

«Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники», – заявил командующий.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

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