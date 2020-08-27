27.08.2020 (15:09)

Пыльная буря добавила экстрима в действия военных автоинспекторов в ходе международного конкурса «Дорожный патруль» в УзбекистанеПыльная буря добавила экстрима в действия военных автоинспекторов в ходе международного конкурса «Дорожный патруль» в Узбекистане

На автодроме общевойскового полигона Кокандский Республики Узбекистан в ходе проведения первого этапа международного конкурса «Дорожный патруль» неожиданно понялась пыльная буря, сопровождаемая сильным ветром свыше 21 м/с.

К счастью, буря, положив множество установленных флагштоков, не оказала влияния на проведение старта состязаний, а лишь добавила экстрима в действия водителей, потребовав от участников команд более точного вождения и ювелирного прохождения элементов гонки на площадке для экстремального вождения автомобиля.

В этот раз основными элементами состязаний для военных автоинспекторов России, Белоруссии и Узбекистана стали выполнение «полицейского разворота», быстрого разворота в габаритном дворике, скоростного преодоления «змейки» и габаритного коридора передним и задним ходом, а также ювелирное прохождение габаритной восьмерки.

Заезды проводились на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», произведенных в Узбекистане.

Зрелищные элементы экстремально сложного вождения проводились на автодроме общевойскового полигона Республики Узбекистан в ходе проведения международного конкурса «Дорожный патруль» АрМИ–2020.

Основные мероприятия состязательной части конкурса будут проводиться до 2 сентября включительно.

Конкурс «Дорожный патруль» проходит в два этапа. Первый этап — «Соревнование специалистов» — экстремальное вождение с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальная гонка, замена колеса, регулирование дорожного движения, разгон и экстренное торможение, экстремальная параллельная парковка. Второй этап — «Военно-техническая эстафета» (командная гонка). Длина трассы составляет 3 км с оборудованными на ней препятствиями. Кроме этого, команды будут поражать имитационные мишени, применяя стрелковое оружие.

Справочно:

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходят на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан. В 2019 году конкурс проводился на территории Ирана.

Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Минобороны Узбекистана предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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