27.08.2020 (15:02)

Участники конкурса «Безопасный маршрут» прокатились на самой протяженной в России и Европе канатной дороге, проходящей над водой

Участники конкурса «Безопасный маршрут» из Республики Беларусь и Узбекистана увидели красоты великой русской реки Волги с самой протяженной в Европе канатной дороги, расположенной в Нижнем Новгороде.

Нижегородская канатная дорога – не только забавный аттракцион, но и решение транспортной проблемы. Дорога проходит над Волгой и соединяет Нижний Новгород и город Бор.

Из вагончика канатной дороги открывается отличный вид на город.

Военные инженеры из Республики Беларусь и Узбекистана проехали по канатной дороге от Нижнего Новгорода до расположенного на противоположном берегу Волги города Бор Нижегородской области.

Канатная дорога в Нижнем Новгороде является единственной в России и Европе с пролётом длиной в 861,2 метра, проходящим над водой.

По окончании экскурсии, военнослужащие Республики Беларусь и Узбекистана посетили нижегородскую ярмарку, где приобрели сувенирную продукцию нижегородских ремесел.

Справочно:

Общая длина канатной дороги – 3661 м. Скорость движения составляет 14–22 км/ч. По всему пути курсируют 56 кабинок. В каждой может разместиться до 8 человек. Данный вид транспорта способен перевозить до 1000 человек в час. Дорога приостанавливает свою работу при сильном ветре – более 19 м/с. Опор у дороги 10, перепад высот – 62 метра

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