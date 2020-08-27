27.08.2020 (14:55)

Демонстрационный пролет авиации состоялся на МВТФ «Армия-2020» в Ростовской области

В Ростовской области на динамическом показе возможностей вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» 4-я армия ВВС и ПВО обеспечила демонстрационный пролет авиации.

Динамический показ возможностей современных образцов вооружения и военной техники завершился пролетом самолетов оперативно тактической и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО. На предельно низкой высоте перед гостями форума пролетели истребители Су-27 и Су-30СМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24, модернизированные штурмовики Су-24М, ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевые Ми-35 и Ми-8АМТШ и самый большой вертолет военно-транспортной авиации Ми-26.

Открытие Международного военно-технического форума ЮВО «Армия-2020» состоялось на территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Старт главному военно-патриотическому мероприятию года дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

«Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники», – заявил со сцены командующий.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

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