27.08.2020 (11:10)

Предприятия ВПК представили перспективное вооружение и технику на МВТФ «Армия-2020» в Ростовской области

В Ростовской области на площадках Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» перспективные образцы вооружения и техники представили ведущие предприятия военно-промышленного комплекса.

Среди участников форума – ООО «Специальный технологических центр» и компания «Эникс» с новейшими разработками беспилотной авиации. Известный на весь мир «Ижмаш-БС» продемонстрировал на стендах современные образцы стрелкового вооружения. Также на площадках статического показа представлены современные комплексы и системы ПВО от заводов «Купол», МЗ им. Калинина и «Тунгуска». Главное авиационное предприятие региона ПАО «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» демонстрируют на площадках Форума последние модификации Ми-28 и Ми-35, а также свои новейшие технические разработки в области пилотирования.

Ранее на территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области состоялось открытие Международного военно-технического форума ЮВО «Армия-2020». Старт главному военно-патриотическому мероприятию года дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

«Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники», – заявил со сцены командующий.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

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